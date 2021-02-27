В ВВП Украины доля госдолга выросла на 12,5%

За прошлый год государственных заимствований было осуществлено на сумму 639,6 млрд гривен.

По итогам 2020 года соотношение общего объема государственного долга к ВВП Украины увеличилось на 12,5% и достигло 56,8%. Об этом накануне сообщила Экономическая правда со ссылкой на данные Минфина.

В ведомстве напомнили, что дефицит госбюджета в прошлом году был запланирован на уровне 298,4 млрд грн в связи с началом пандемии коронавируса. Фактические показатели на конец года показали, что бюджет за этот год выполнен с дефицитом в сумме 217,1 млрд гривен.

«Основным источником получения финансовых ресурсов, необходимых для покрытия дефицита государственного бюджета в 2020 году, служили государственные внутренние и внешние заимствования», – комментируют в ведомстве.

В целом в 2020 году государственных заимствований было осуществлено на сумму 639,6 млрд гривен. Из них внутренних заимствований – 389,2 млрд грн (в том числе от продажи ОВГЗ – 382,4 млрд грн), а также выпуск ОВГЗ на 6,8 млрд гривен. для увеличения уставного капитала акционерного общества Государственный экспортно-импортный банк.

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