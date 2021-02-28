Папа Франциск хочет умереть в Италии
Об этом он рассказал в интервью журналисту и врачу Нельсону Кастро, часть которого опубликовала газета La Nacion.
Понтифик развеял слухи о том, что намерен перед смертью вернуться в родную для него Аргентину. Он намерен умереть в Риме либо находясь на своей должности, либо будучи в должности почетного папы.
В своей беседе Папа отметил, что иногда думает о смерти, однако «абсолютно не боится» ее.
Нельсон Кастро взял у Франциска интервью для своей книги о здоровье последних пап. В интервью действующий глава католической церкви рассказывает об операции по удалению кисты из верхней доли его правого легкого в октябре 1957 года (ему тогда был 21 год). Он утверждает, что с тех пор полностью выздоровел и никогда не испытывал никаких ограничений.
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