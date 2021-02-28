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02:59 28 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Навальный будет отбывать наказание во Владимирской области.

Алексей Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области.

Навального доставили во Владимирскую область в пятницу, 26 февраля. Он должен пройти карантин. Источник не уточнил, находится ли Навальный в колонии.

В Покровской колонии отбывал наказание осужденный по «московской делу» активист Константин Котов. Его обвиняли в «неоднократном нарушении правил проведения митингов».

«Это очень режимная колония, красная, краснющая», – рассказала адвокат Котова Мария Эйсмонт.

В бывшем СССР колонии неформально делятся на «красные», где «правит» администрация, и «черные», где заключенные могут устанавливать свои правила.

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Тэги: Алексей Навальный
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