Навальный будет отбывать наказание во Владимирской области.
Алексей Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области.
Навального доставили во Владимирскую область в пятницу, 26 февраля. Он должен пройти карантин. Источник не уточнил, находится ли Навальный в колонии.
В Покровской колонии отбывал наказание осужденный по «московской делу» активист Константин Котов. Его обвиняли в «неоднократном нарушении правил проведения митингов».
«Это очень режимная колония, красная, краснющая», – рассказала адвокат Котова Мария Эйсмонт.
В бывшем СССР колонии неформально делятся на «красные», где «правит» администрация, и «черные», где заключенные могут устанавливать свои правила.
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