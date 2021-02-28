В Гаити из тюрьмы сбежали более 400 заключенных
Из тюрьмы в столице страны Порт-о-Пренсе бежали более 400 заключенных. Обстоятельства происшествия полностью не выяснены.
Власти заявили, что 25 человек погибли после массового бегства, в частности, директор тюрьмы. Среди жертв были случайные наблюдатели.
Одного из беглецов, известного лидера банды Арнеля Джозефа, убили через несколько часов после побега.
Обстоятельства происшествия полностью не выяснены. Свидетели услышали выстрелы, а затем на улицах заметили заключенных.
Владельцы магазинов одежды рядом с тюрьмой рассказали, что им пришлось отдать часть товара преступникам.
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