Преезидент Чехии попросил у Путина вакцину «Спутник V»

Чехия закупит у России вакцину от коронавируса «Спутник V», соответствующее обращение уже направлено в Москву чешскими властями.

Президент республики Милош Земан написал письмо на имя президента России Владимира Путины.

Письмо было отправлено Земаном по согласованию с премьер-министром страны Андреем Бабишем.

«Если я правильно проинформирован, этот запрос будет удовлетворен», — заявил глава республики.

Ранее Бабиш выразил надежду на то, что поставки российского препарата одобрят в Евросоюзе. Он также рассказал, что многие граждане страны обращаются к нему с идеей о закупке «Спутника V».

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