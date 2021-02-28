Преезидент Чехии попросил у Путина вакцину «Спутник V»
Чехия закупит у России вакцину от коронавируса «Спутник V», соответствующее обращение уже направлено в Москву чешскими властями.
Президент республики Милош Земан написал письмо на имя президента России Владимира Путины.
Письмо было отправлено Земаном по согласованию с премьер-министром страны Андреем Бабишем.
«Если я правильно проинформирован, этот запрос будет удовлетворен», — заявил глава республики.
Ранее Бабиш выразил надежду на то, что поставки российского препарата одобрят в Евросоюзе. Он также рассказал, что многие граждане страны обращаются к нему с идеей о закупке «Спутника V».
Новости по теме
Две маски либо же специальные респираторы чехам понадобится надевать в магазинах и транспорте.
Мужская сборная Чехии по гандболу отказалась от участия в чемпионате мира, который сегодня стартует в Египте.
Прокуратура запросила 16 лет лишения свободы для гражданина страны, который несколько месяцев участвовал в боевых действиях на стороне сепаратистов.