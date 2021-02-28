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Главная » Мир » Общество
05:07 28 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Преезидент Чехии попросил у Путина вакцину «Спутник V»

Чехия закупит у России вакцину от коронавируса «Спутник V», соответствующее обращение уже направлено в Москву чешскими властями.

Президент республики Милош Земан написал письмо на имя президента России Владимира Путины.

Письмо было отправлено Земаном по согласованию с премьер-министром страны Андреем Бабишем.

«Если я правильно проинформирован, этот запрос будет удовлетворен», — заявил глава республики.

Ранее Бабиш выразил надежду на то, что поставки российского препарата одобрят в Евросоюзе. Он также рассказал, что многие граждане страны обращаются к нему с идеей о закупке «Спутника V».

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Тэги: Чехия, российская вакцина от коронавируса
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