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07:11 28 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России развеяли слухи о выходе из Совета Европы

Слухи о возможном выходе страны из организации прокомментировал постоянный представитель России при СЕ, посол Иван Солтановский.

«Регулярно в СМИ муссируются не имеющие реальных оснований слухи о том, что Россия в скором времени выйдет из Совета Европы. Подобное нагнетание обстановки не идет на пользу общему делу», — подчеркнул он.

Солтановский заверил, что «вопреки пандемии и желаниям русофобов» Россия продолжает отстаивать национальные интересы, в том числе на европейских международных площадках.

«Залог успеха — уверенность в собственной правоте, спокойствие и загоризонтное видение перспектив», — пояснил дипломат.

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Тэги: Россия, Совет Европы
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