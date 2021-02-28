В России развеяли слухи о выходе из Совета Европы
Слухи о возможном выходе страны из организации прокомментировал постоянный представитель России при СЕ, посол Иван Солтановский.
«Регулярно в СМИ муссируются не имеющие реальных оснований слухи о том, что Россия в скором времени выйдет из Совета Европы. Подобное нагнетание обстановки не идет на пользу общему делу», — подчеркнул он.
Солтановский заверил, что «вопреки пандемии и желаниям русофобов» Россия продолжает отстаивать национальные интересы, в том числе на европейских международных площадках.
«Залог успеха — уверенность в собственной правоте, спокойствие и загоризонтное видение перспектив», — пояснил дипломат.
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Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниела Хольтгена.
Если до июня этого года российская сторона не возобновит выполнение своих финансовых обязательств, Россия может быть лишена прав в организации.
Россия может не покидать организацию, если в ней начнут соблюдать «четко определенные демократические нормы», сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.