Германия не может отказаться от СП-2

Страна нуждается в газе и В случае остановки проекта может столкнуться с исками о возмещении ущерба в международных арбитражных судах.

Германии необходим газопровод Северный поток-2 из-за невозможности совершить одномоментный переход к альтернативным источникам энергии. Об этом 28 февраля заявила в интервью изданию Welt am Sonntag министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

«Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа», – сказала Шульце. По ее словам, Германия будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии, и поэтому ей необходим Северный поток-2.

Кроме того, в случае остановки проекта Берлин может столкнуться с исками о возмещении ущерба в международных арбитражных судах, указала министр.

Шульце отметила, что поддерживает реализацию проекта из соображений экономии энергии.

Поэтому она одобряет действия премьер-министра земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлы Швезиг, которая инициировала создание фонда защиты климата, чтобы поспособствовать завершению строительства трубопровода между Россией и Германией.

Германия считают строительство Северного потока-2 целесообразным и важным для энергоснабжения не только Германии, но и всей Европы, заявила Швезиг.

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