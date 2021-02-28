В России прошла акция памяти Бориса Немцова

Путин заявил, что исполнители и заказчики убийства политика Бориса Немцова найдены по итогам расследования.

Акция памяти Бориса Немцова, убитого в 2015 году, прошла вчера, 27 февраля, в столице, Петербурге и многих российских городах.

На Большом Москворецком мосту у места убийства собрались люди и возложили цветы. С утра там побывали послы США, Великобритании и Латвии.

Седьмая по счету акция памяти Немцова прошла возле мемориала на месте его убийства, она не предусматривала митинга или шествия, как в первые годы после убийства. Участники акции не скандировали лозунги и не разворачивали плакаты. К мосту стянули лишь несколько полицейских машин.

Среди участников акции, которые пришли к возложению цветов, — бывший премьер-министр (2000-2004 гг.) Михаил Касьянов, бывший депутат (1993-2007 гг.) Госдумы Владимир Рыжков, член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, депутат Мосгордумы от «Яблока» Евгений Бунимович, писатель Виктор Шендерович и другие.

Как отмечает корреспондент ТАСС, силовики перекрыли вход на Красную площадь и усилили меры безопасности на мосту. Как уточняет «Коммерсант», столичная мэрия, не согласовала проведение марша памяти, однако разрешила провести возложение цветов.

В прошлом году марш памяти Немцова, согласованный властями, собрал свыше 22 000 участников, главным требованием акции стало расследование убийства Немцова и наказание заказчиков преступления.

Представитель американской дипмиссии Ребека Росс назвала Немцова примером для борцов за справедливость, прозрачность и свободу.

11 декабря 2020года президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что исполнители и заказчики убийства политика Бориса Немцова найдены по итогам расследования. Он добавил, что некоторые моменты расследования все же нуждаются в доработке. Вчера, 27 февраля, адвокат Вадим Прохоров, представляющий дочь Немцова Жанну, сообщил, что следствие по уголовному делу о заказчиках убийства Немцова продлено до конца мая.

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