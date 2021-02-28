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19:27 28 Февраля 2021 Просмотров 290   КомментариевКомментарии

Украинский флаг на воздушных шарах запустили в Крым

Перед запуском все желающие, дети и взрослые, военные писали на нем свои пожелания.

Во вторник, 23 февраля, флаг принесли к зданию Верховной Рады, чтобы на нем могли написать сообщения и народные депутаты. Затем, флаг на несколько дней разместили в Крымском доме в Киеве, где все желающие, дети и взрослые, военные приходили и писали пожелания и обращения к крымчанам, которые продолжают проживать на территории полуострова. На флаге свои обращения также написали руководители Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и Ильми Умеров.

Акция была посвящена Дню сопротивления российской оккупации полуострова.

Флаг запустили в Крым на воздушных шарах с Каланчака на админгранице в Херсонской области сегодня, 28 февраля.

Сам флаг размером 20 на 6 метров сшила переселенка и волонтер из Краматорска Оксана Муравлева.

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