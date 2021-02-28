В Индии мужчина погиб от ножа собственного боевого петуха

В индийском штате Телангана бойцовый петух случайно ножом убил своего хозяина во время проведения нелегальных птичьих боев.

45-летний мужчина по имени Танугул Сатиш привез птицу в город Джагитал для участия в «соревнованиях». Однако, как только было объявлено о начале схватки пернатых, петух попытался вырваться, и случайно ударил в пах своего хозяина прикрепленным к лапе ножом. Об этом инциденте пишет BBC.

- Хозяин птицы был ранен ножом в область паха, когда животное пыталось убежать. Мужчина скончался по дороге в больницу от потери крови, – уточняет издание.

Также отмечается, что теперь сотрудники местной полиции ищут еще 15 человек, причастных к боям, которые произошли накануне в индийском штате Телангана.