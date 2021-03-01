В Крыму пересохли два водохранилища

Полностью истощены запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. За месяц, несмотря на обильные снежных осадков, воды в них так и не прибавилось.

Приближается к высыханию Балановский водоем.

В январе 2021 года Украинский Национальный центр управления и испытаний космических средств также провел спутниковый мониторинг изменений площади водных зеркал водохранилищ Крыма, которые показали, что площадь крымских водохранилищ за последний год «существенно уменьшилась».

Симферополь практически полностью обеспечивается водой за счет подземных источников, а на прошлой неделе из-за дефицита воды Ялта и Алушта перешли на график подачи воды.

Добавим, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

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