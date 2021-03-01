В США арестовали уже 280 участников штурма Капитолия
В США выдвинули федеральные обвинения более 300 участникам штурма Капитолия 6 января, как минимум 280 человек арестовали.
«Расследование продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и это правильно. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и они будут», – заявил журналистам исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Джон Карлин.
В беспорядках участвовали несколько ультраправых группировок, среди них «Proud Boys» и «Three Percenters».
Ожидается, что меры безопасности будут усилены вокруг здания Конгресса США во время незапланированного обращения президента Джо Байдена «О положении страны».
«Мы знаем, что члены военизированных групп, которые присутствовали 6 января, заявили о своем желании подорвать Капитолий», – добавила исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман.
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