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01:17 01 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США арестовали уже 280 участников штурма Капитолия

В США выдвинули федеральные обвинения более 300 участникам штурма Капитолия 6 января, как минимум 280 человек арестовали.

«Расследование продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и это правильно. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и они будут», – заявил журналистам исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Джон Карлин.

В беспорядках участвовали несколько ультраправых группировок, среди них «Proud Boys» и «Three Percenters».

Ожидается, что меры безопасности будут усилены вокруг здания Конгресса США во время незапланированного обращения президента Джо Байдена «О положении страны».

«Мы знаем, что члены военизированных групп, которые присутствовали 6 января, заявили о своем желании подорвать Капитолий», – добавила исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман.

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Тэги: США, штурм Капитолия
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