В воскресенье, 28 февраля, полиция Мьянмы открыла огонь по демонстрантам, выступившим против власти военных, которые осуществили переворот в начале месяца.

Как сообщает Reuters, жертвами стрельбы стали по меньшей мере 18 человек, ранены более 30 человек.

Полиция применила огнестрельное оружие на поражение в разных частях Янгона, крупнейшего города Мьянмы, после того, как светошумовые гранаты, слезоточивый газ и выстрелы в воздух не смогли разогнать толпу. Но погибшие есть не только в Янгоне. По меньшей мере три человека погибли в городе Давой на юге Мьянмы, двое – в Мандалае в центре Страны.

Протесты также разгоняли в городах Лашо, Мьей, Пхаан.

«Очевидная эскалация с использованием летального оружия правоохранительными органами Мьянмы во многих городах … возмутительна и неприемлема», – отреагировали на события в стране правозащитники из Human Rights Watch.

Лидер военной хунты генерал Мин Аун Хлайн на прошлой неделе заявил, что его власть сдержанно использует силу для борьбы с протестами. Несмотря на это, от их начала в Мьянме погиб уже 21 демонстрант. Также военные сообщали о гибели одного полицейского.

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