Что изменится в Украине в марте

Индексация пенсий, запись на вакцинацию, тарифы на газ, увеличение проезда по железной дороге ожидают украинцев с 1 марта.

Повысят пенсии

С 1 марта пенсионные выплаты в Украине увеличат на 11%. Плановая индексация, согласно постановлению Кабинета министров, коснется примерно 8 миллионов украинцев, которые получают пенсию по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца и по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии).

Размер пенсии повысится в среднем на 308 гривен. Минимальный размер «осовременивания» пенсии установлен на уровне 100 грн, информировало Министерство социальной политики.

Также до 2200 грн повышается минимальная пенсионная выплата лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Еще одна новация — компенсационные выплаты пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста. С марта они начнут получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий. Лицам, которые достигнут 80-летия после 1 марта 2021 года, такую выплату будут проводить со дня достижения указанного возраста, уточнили в Пенсионном фонде.

Сколько платить за газ?

Ограничения цены газа для населения (не более 6,99 грн за кубометр), согласно решению Кабмина, должны действовать не дольше, чем до 31 марта; точная дата снятия препятствий для рыночного формирования тарифа не указана.

Сейчас большинство газсбытов (кроме восьми) предлагают газ по максимально допустимой цене. НАК Нафтогаз Украины (на его долю приходится менее 10% бытовых потребителей) выставил на март тариф в 6,86 грн за кубометр без стоимости доставки.

Тариф на распределение газа пока также ограничен — не выше 1,79 грн за кубометр.

Железнодорожные билеты дорожают

С марта Укрзализныця будет проводить регулярную индексацию тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки — на 2% ежемесячно. Таким образом, к концу года стоимость билета возрастет на 22%. Ожидается, что это принесет компании более 557 млн гривен доходов, сообщало агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на финансовую отчетность компании.

Председатель правления Укрзализныци Владимир Жмак в интервью Украине 24 рассказал, что с 2018 года цена на билеты не менялась, несмотря на инфляцию и изменение курса доллара, поэтому пассажирские перевозки убыточны. Компания не получает дотаций и ей не компенсируют перевозку льготных пассажиров, жаловался Жмак.

Операция «Вакцинация»

Прививки против коронавируса в Украине начали делать 24 февраля. Согласно планам Минздрава, в марте должна открыться запись в списки ожидания на вакцинацию для всех желающих.

В Кабмине и Офисе президента обещали, что записаться можно будет несколькими способами;

через приложение Дія;

через контакт-центр Минздрава;

через семейного врача;

через специальный сайт (которого пока не существует).

Когда начнется соответствующий этап прививочной кампании, зарегистрированным в электронной очереди предложат записаться в пункт вакцинации, выбрав место, дату и время визита.

Такая процедура предусмотрена для большинства украинцев возрастом от 18 до 59 лет (люди старшего возраста, медики, военные, сотрудники госбезопасности, педагоги получат приоритетное право пройти иммунизацию).

В марте, по расчетам властей, в Украину поступят новые партии вакцины Covishield (AstraZeneca), а также препарат производства Pfizer/BioNTech в рамках механизма COVAX.

ВНО: все по плану

5 марта завершится регистрация на участие во внешнем независимом оценивании 2021 года. До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирования.

Основная сессия ВНО-2021 начнется 21 мая.

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