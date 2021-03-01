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11:56 01 Марта 2021 Просмотров 161   КомментариевКомментарии

Зеленский хочет провести перезагрузку КСУ

Президент назвал главные «болезни» правосудия и как с ними бороться.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о масштабной реформе судебной системы. Власти намерены провести перезагрузку КСУ, внедрить суд присяжных, а также перевести бюрократические процедуры в смартфон.

Об этом глава государства рассказал сегодня, 1 марта, во время всеукраинского форума «Україна 30. Розвиток Правосуддя».

«Самым популярным словом 2020 года на планете признано слово «локдуан». Но в Украине у него есть серьезные конкуренты. Например, судебная реформа. Судебную реформу обещала каждая власть – каждая начинала громко и амбициозно, а заканчивала тихо и незаметно. Мы намерены разорвать этот замкнутый круг», – сказал он.

Зеленский также назвал главные проблемы, связанные с судебной системой. В частности, это нехватка кадров, чрезмерная нагрузка на систему и проблемы с доступом к правосудию. Для решения этих «болезней» он предлагает:

  • Восстановить высшую квалификационную комиссию судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия.
  • Также усовершенствовать работу этих двух органов – систему должны заполнить профессиональные, порядочные судьи, которые смогу изменить устойчивое, негативное отношение людей к этой профессии.
  • Обеспечить прозрачность суда. Эффективным шагом, по мнению Зеленского, может стать IT-решение. По аналогии с государственными услугами в смартфоне будет создан суд в смартфоне – большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн. Это должно ускорить судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений.
  • Участие граждан в совершении правосудия. Власти намерены внедрить народовластие, в частности, суд присяжных. Уже готовы два законопроекта, которые дадут старт его работе.
  • Реформирование Конституционного суда. Новый формат работы КСУ – прозрачный отбор судей, добропорядочность, этика, четкие процедуры и порядок принятия решений.
  • Глава государства создал комиссию по вопросам правовой реформы. Это экспертная платформа для подготовки комплекса законодательных изменений, которые устранят недостатки судебной системы. Сегодня комиссия должна презентовать первые результаты своей работы.
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Тэги: перезагрузка КСУ
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