Зеленский хочет провести перезагрузку КСУ

Президент назвал главные «болезни» правосудия и как с ними бороться.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о масштабной реформе судебной системы. Власти намерены провести перезагрузку КСУ, внедрить суд присяжных, а также перевести бюрократические процедуры в смартфон.

Об этом глава государства рассказал сегодня, 1 марта, во время всеукраинского форума «Україна 30. Розвиток Правосуддя».

«Самым популярным словом 2020 года на планете признано слово «локдуан». Но в Украине у него есть серьезные конкуренты. Например, судебная реформа. Судебную реформу обещала каждая власть – каждая начинала громко и амбициозно, а заканчивала тихо и незаметно. Мы намерены разорвать этот замкнутый круг», – сказал он.

Зеленский также назвал главные проблемы, связанные с судебной системой. В частности, это нехватка кадров, чрезмерная нагрузка на систему и проблемы с доступом к правосудию. Для решения этих «болезней» он предлагает: