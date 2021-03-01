В Украине выдали первые ипотечные кредиты под 7%

Торжественное подписание двух ипотечных кредитных договоров произошло в рамках форума Украина 30.

Первые украинские семьи подписали первые договоры с банками в рамках госпрограммы Доступная ипотека 7%, которая стартовала в понедельник, 1 марта.

Торжественное подписание двух ипотечных кредитных договоров произошло в рамках форума Украина 30. Первые кредиты выдали государственный Укргазбанк и коммерческий OТП Банк.

По словам заместителя министра финансов Юрия Драганчука, присутствавшего на мероприятии, данная программа рассчитана на всех граждан Украины, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

«Предметом ипотеки может быть как частный дом, так и квартира. Наша программа рассчитана как на вторичный, так и на первичный рынок недвижимости. Максимальная сумма кредита 2 млн гривен, максимальный срок кредитования 20 лет, а минимальный первичный взнос составляет 15%», – сказал Драганчук.

Тэги: кредиты, ипотека