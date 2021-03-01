3 причини, чому купити військове спорядження вигідно

Активний відпочинок потребує наявності певного спорядження. Звичайно, навіть найближчий супермаркет може запропонувати недорогий намет чи спальний мішок.

Активний відпочинок потребує наявності певного спорядження. Звичайно, навіть найближчий супермаркет може запропонувати недорогий намет чи спальний мішок. Але найчастіше такі речі мають масу недоліків, вони швидко псуються, не тримають тепло або воду чи зовсім незручні у використанні. А от придбати потрібні речі у спеціалізованих торгових точках не завжди можливо через занадто високу вартість. Вихід є – військове спорядження ), яке розраховане на використання в екстремальних умовах, має достойну якість виготовлення та цілком доступне за вартістю.

Військове спорядження постійно тестують в польових умовах

Звичайно, відомі туристичні бренди також постійно ведуть дослідження щодо використання тієї чи іншої речі. Але такі розробки і удосконалення завжди підвищують вартість кінцевого виробу. В армії все набагато простіше, партії спорядження тестуються безпосередньо в підрозділах в польових, а часто й бойових умовах. Після чого в технології виробництва вносять зміни та вдосконалення. Саме тому, будь-яке військове спорядження, більш пристосоване до екстремальних умов використання, а також витримує навіть недбале ставлення. Адже як відомо, військові рідко вивчають ярлики з рекомендаціями по експлуатації.

В спорядженні застосовують дешеві та якісні матеріали

Використовуючи дорогі тканини, фурнітуру, утеплювачі, неможливо спорядити десятки тисяч людей всім необхідним, саме тому військове спорядження виготовляють з максимально дешевих, але при цьому міцних та якісних матеріалів. Наприклад:

розвантажувальні жилети із кордури, значно міцніші, ніж ті, що пропонуються із поліестеру;

утеплювачі на кшталт G-Loft дешевші, але не такі вибагливі, як натуральний пух, причому куртки або спальники з ним дуже теплі;

фурнітура лише «фірмова», часто це фастекси, зіппери або велкро від відомих виробників: YKK, 2M, Velcro тощо.

І це лише мала частка переваг, якими володіє практично все військове спорядження, починаючи з бронежилетів, закінчуючи наплічними сумками.

Ціна доступна практично для кожного

Не зважаючи на те, що саме потрібно придбати – спальний мішок чи рюкзак, розвантажувальний жилет чи аптечку – все це спорядження буде коштувати дешевше. Звичайно ж, якщо не купувати топові речі від таких мастодонтів, як Crye Precision або LBT. В порівнянні навіть із самим найпростішим туристичним аналогом, наплічник буде коштувати мінімум на третину менше.

Саме тому, збираючись в похід, на риболовлю, полювання, чи просто при бажанні придбати новий рюкзак, варто завітати до військторгу, де й обрати потрібну річь. Наприклад в мережі магазинів «Мілітарка», де є все необхідне для служби та відпочинку за цілком прийнятними цінами.