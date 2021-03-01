За Езугбаі та Жмака «вписались» люди Медведчука. В скандал вже втягнули РНБО, Кабмін та Нацполіцію

Ситуація на Укрзалізниці з кожним днем стає все більш інтригуючою та водночас жахливішою. В той час, як грузинський десант доводить прийняттям своїх рішень державного монополіста до банкрутства, її очільник Жмак розпочав по справжньому бойові дії з наглядовою радою товариства. Незважаючи [...]

Ситуація на Укрзалізниці з кожним днем стає все більш інтригуючою та водночас жахливішою. В той час, як грузинський десант доводить прийняттям своїх рішень державного монополіста до банкрутства, її очільник Жмак розпочав по справжньому бойові дії з наглядовою радою товариства.

Незважаючи на гучні та популістсьсі заяви топ-менеджменту «Укрзалізниці» про наміри вивести держкомпанію на прибутковий рівень, вже в цьому році АТ «УЗ» може очолити рейтинг банкрутів та підприємств невдах, корупційні дії керівництва яких осіли ярмом на важливій для економіки країни стратегічній галузі.

Наприкінці 2020 року борги Укрзалізниці оцінювались в 40 млрд гривень. Залізничні вантажні перевезення відрізняються значною бюрократичною зарегульованостю і неефективною системою тарифікації, що загалом впливає на економіку підприємства. Зокрема, до фінансових втрат призводить нова логістична політика глави департаменту комерційної роботи Іраклія Езугбаі.

В цей час Глава правління «Укрзалізниці» Жмак в січні поточного року підписав наказ на адресу керівників філій і підрозділів, згідно з яким припиняються соціальні виплати для співробітників, а також не допускається переробка трудових годин, доплати працівникам, які працюють за сумісництвом і т.д., що викликало невдоволення у профспілкових комітетах залізниці, як наслідок проведення страйків залізничниками.

З метою втрутитись в негативну діяльність топ-менеджмента підприємства, члени наглядової ради вимагають від голови правління Жмака провести перевірку щодо Езугбаі та відповісти, чому чиновник відмовився надавати відповіді на питання директора офісу з антикорупційної політики «Укрзалізниці». Крім того, наглядову раду цікавлять компанії, якими володів Езугбая до призначення на топ-посаду і причетний до того, що дану інформацію наглядовій раді не надано безпосередньо перед розглядом його кандидатури на цю посаду.

Особисто главі компанії Володимиру Жмаку доручили зупинити всі дії по створенню філій УЗ Карго до моменту узгодження цих питань з наглядовою радою. Крім того, Жмаку заборонили передавати активи і штат з регіональних філій в нові компанії. Крім того, Жмак до 24 лютого зобовязаний надати наглядовій раді план ремонту вагонів.

Цілком логічні дії наглядової ради, спонукали Жмака на впровадження ефективних на його думку дій, які призведуть до дискридитації членів наглядової ради, та відволічуть останніх від злочинних рішень топ-менеджменту Укрзалізниці.

Заручившись підтримкою своїх соратників, Жмак звернувся до народного депутата України, члена політичної партії «Наш Край» С.Шахова, який використовуючи однодумців та підконтрольних йому народних обранців, а саме керівника юридичного відділу, благодійна організація «Фонд Сергія Шахова», члена Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» О.Лукашевича, розпочали втілення задумів топ-менеджера Укрзалізниці.

15 лютого поточного року, самеперед звітом Жмака наглядовій раді, Лукашевич, використовуючи йому провладні можливості, направив депутатське звернення до РНБО стосовно можливих неправомірних дій наглядової ради АТ « Укрзалізниця» на чолі з їх очільником Шевкі Аджунером, які перешкоджають так званій позитивній діяльності топ-менеджмента Укрзалізниці.

В своєму зверненні, яке також було адресовано до Національної поліції України, Лукашевич вимагає негайного переобрання членів наглядової рпди.

Одночасно Народним депутатом України, членом все ж тієї політичної партії «Наш Край» О.Суховим до Печерського УП ГУНП у м.Києві направлено депутатське звернення, згідно якого службовими особами наглядової ради Укрзалізниці вчинено злочин, в результаті якого підприємству може бути нанесено збитки.

Рішення правоохоронців по надуманих народним обранцем фактах, не заставило себе довго чекати, і 22.02.2021 Печерським управлінням поліції зареєстровано кримінальне провадження стосовно членів наглядової ради, за злочин передбачений статтею 364 КК України, а це зловживання владою або службовим становищем.

Отже, підсумовуючи ситуацію, яка відбувається на державному підприємстві, нашою редакцією вже вкотре наголошується про те, що нова команда топ-мененджмента «Укрзалізниці» займає свої посади, використовує провладні та інші можливості з метою виключно обслуговування власних та олігархічних інтересів, а з тими хто посміє перечити, негайно будуть займатись правоохоронці.