Экс-президент «Барселоны» арестован по обвинению в коррупции
Бывшего президента «Барселоны» Жозепа Марию Бартомеу арестовали утром в собственном доме. В офисе «Барселоны» прошли обыски.
По мнению следствия, экс-руководитель «блаугранас» проводил операции от имени клуба с целью получения личной прибыли.
По данным портала Marca, это может быть связано с делом «Барсагейт». В феврале прошлого года появились сообщения, что каталонский клуб финансировал различные компании за создание положительного имиджа для клуба и бывшего президента Бартомеу в социальных сетях.
Одновременно в сети продолжалась дискредитационная кампания против лидеров «блаугранас» – Лионеля Месси и Жерара Пике, которые не соглашались с руководством в некоторых вопросах.
Сам Бартомеу позже заявил, что не причастен к оскорблению футболистов в соцсетях.
Напомним, Бартомеу со скандалом покинул пост президента «Барселоны» в октябре 2020 года. Выборы нового президента намечены на 7 марта.
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