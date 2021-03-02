США готовят санкции против России за отравление Навального
Телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщил, что введение санкций будет проходить по согласованию с ЕС.
Готовящиеся санкции станут первыми санкциями новой администрации США и, как считает телеканал CNN, зададут тон американской политике в дальнейших отношениях с Москвой. Это станет ясным знаком того, что в Вашингтоне отказываются от подхода бывшей администрации Дональда Трампа. Предшественники Байдена не желали оказывать давление на Москву в связи с отравлением Навального и уклонялись от прямой конфронтации с Россией по поводу неблаговидных действий нынешних российских властей, – отмечает CNN.
Администрация Байдена намерена послать Москве «сильный сигнал» относительно ситуации с правами человека в России. В Вашингтоне считают, что союзникам необходимо координировать применение санкций за нарушение Россией прав человека. Имеются планы реагирования и на более широкий круг российских вызовов, рассказали телеканалу CNN источники, близкие к администрации Байдена.
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