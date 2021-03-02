Генштаб Армении вновь потребовал отставки Пашиняна

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении распространил заявление, в котором военные потребовали прекратить необоснованные обвинения в свой адрес.

«Вооруженные силы, состоящие из сыновей нашего народа, предвидя угрозы национальной безопасности, считают недопустимым и настоятельно призывают прекратить необоснованные обвинения в адрес вооруженных сил и отдельных должностных лиц», — говорится в сообщении.

Руководство Генштаба вновь подтвердило свою позицию, потребовав от премьер-министра Никола Пашиняна и правительства уйти в отставку.

1 марта в Ереване одновременно прошли митинги сторонников Пашиняна и оппозиционных сил. Политик выступил перед собравшимися, признал, что его правительство совершало ошибки, и извинился за них. Пашинян также заявил, что власти планируют провести конституционную реформу, предусматривающую переход от парламентской к полупрезидентской форме правления. Вместе с тем он обвинил бывшего президента Сержа Саргсяна в попытке склонить генералитет в сторону оппозиции.

Политический кризис в Армении, начавшийся после проигранной войны в Нагорном Карабахе, обострился 25 февраля. Генеральный штаб опубликовал требование отправить Пашиняна в отставку. В свою очередь, премьер-министр потребовал отставки начальника Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ и призвал конфликтующие стороны к диалогу.

Тэги: Армения, отставка, Никол Пашинян