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10:11 02 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путин высоко оценил роль Горбачева в мировой истории

Телеграмма главы государства с поздравлением по случаю 90-летнего юбилея Горбачева опубликована на сайте Кремля.

«Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории», — говорится в сообщении.

Путин также пожелал Горбачеву здоровья и всего самого доброго.

Во вторник, 2 марта, бывшему президенту СССР исполняется 90 лет, он установил рекорд продолжительности жизни среди советских лидеров. Горбачев отметит свой юбилей в Zoom. Он намерен провести праздник со своими близкими, друзьями и соратниками.

Политик возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м.

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Тэги: Михаил Горбачев
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