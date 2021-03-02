Путин высоко оценил роль Горбачева в мировой истории
Телеграмма главы государства с поздравлением по случаю 90-летнего юбилея Горбачева опубликована на сайте Кремля.
«Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории», — говорится в сообщении.
Путин также пожелал Горбачеву здоровья и всего самого доброго.
Во вторник, 2 марта, бывшему президенту СССР исполняется 90 лет, он установил рекорд продолжительности жизни среди советских лидеров. Горбачев отметит свой юбилей в Zoom. Он намерен провести праздник со своими близкими, друзьями и соратниками.
Политик возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м.
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