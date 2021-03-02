В Украину прибыл президент Европейского совета

Шарль Мишель посетит Донбасс, встретится с президентом и примет участие в форуме Украина 30 по вопросам судебной реформы.

Президент Европейского совета Шарль Мишель начал визит в Украину. Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в Twitter во вторник, 2 марта.

По его словам, самолет с Шарлем Мишелем приземлился в аэропорту Харькова.

«Два дня в Украине: побывать на линии соприкосновения, почтить память жертв Майдана, увидеть на практике помощь ЕС, связанную с COVID, дискуссии с президентом Зеленским о реформах и объединении, участие в форуме Украина 30 по судебной реформе», – рассказал о программе визита президент Евросовета Матти Маасикас.

Владимр Зеленский должен встретиться в Луганской области с Шарлем Мишелем.

Президент Украины сегодня во вторник, 2 марта, начал рабочую поездку в зону проведения операции Объединенных сил в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Владимир Зеленский и Шарль Мишель обратятся к участникам Всеукраинского форума Украина 30 в формате видео-включения», – говорится в сообщении.

Также президент Украины и глава Евросовета ознакомятся с оперативной ситуацией в зоне проведения Операции объединенных сил.

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