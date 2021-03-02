На ТЭС после холодов начали расти запасы угля
Запасы угля начали расти сразу после сильных морозов – снизилось потребление и выработка электроэнергии.
На складах украинских ТЭС запасы угля выросли на 41% за неделю и достигли 425 600 тонн, свидетельствуют данные Укрэнерго.
«Ситуация с запасами угля на ТЭС остается критической. Но на прошлой неделе, впервые за последние периоды, практически во все дни на складах ТЭС накапливалось больше угля, чем было сработано», – говорится в сообщении.
Нынешний объем – это половина от необходимого минимума запасов.
С начала ноября запасы угля на ТЭС упали в 5,9 раза. В среднем за последние 10 дней на ТЭС поставили 76 800 тонн угля, а использовали 63 200 тонн.
Отмечается, что из-за потепления резко упало потребление электроэнергии. За прошлую неделю было потреблено на 8,3% меньше электроэнергии, чем за предыдущую.
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