Як вибрати ігристе вино

Ігристі вина навіть у буденний день створять відчуття свята. Таким напоям характерний приємний освіжаючий смак і тонкий аромат. Вони будуть доречні як на домашніх святах, так і на офісних кооперативах.

Ігристі вина навіть у буденний день створять відчуття свята. Таким напоям характерний приємний освіжаючий смак і тонкий аромат. Вони будуть доречні як на домашніх святах, так і на офісних кооперативах.

На що звертати увагу при купівлі

Для того, щоб вибрати ігристе вино, яке стане справжньою прикрасою вашого столу, досить приділити увагу наступним аспектам :

Ціна. Вартість хорошого напою починається від 120 грн за 0,75 л і може досягати декількох десятків тисяч, якщо йдеться про елітні напої відомих брендів.

Тара. Напої високо якості виробники зазвичай розливають в пляшки із затемненого скла.

Пробка. У більшості випадків використовується дерев’яна пробка, рідше – пластикова. Якщо дизайн пляшки дозволяє, при купівлі обов’язково перевірте її цілісність. На пробці не повинно бути пошкоджень або здуття. Сомельє рекомендують вибирати напої з пробкою, виконаною з натуральних матеріалів.

Етикетка. Зверніть увагу на якість друку і шрифту. Солідні виробники не стануть економити на поліграфії. Усі букви і малюнок мають бути надруковані чітко і без помилок. Сама етикетка має бути гладкою і цілою.

Склад. Відмовтеся від напоїв, у складі яких є присутніми хімічні домішки. Це можуть бути ароматизатори, підсилювачі смаку або барвники. Якщо ви виявили на етикетці напис Spumante, у ваших руках вино, штучно збагачене газом, яке має мало спільного зі справжнім ігристим.

Колір. Якщо ви хочете купити якісне ігристе вино, а не просто модний напій для вечірки, краще відмовитися від новомодних ігристих блакитного, помаранчевого або зеленого кольору. Яскраві і нехарактерні відтінки отримують за рахунок різних добавок. Не залежно від кольору, вино має бути чистим і без муті.

Акцизна марка. Для будь-якого якісного напою акцизна марка є обов’язковою умовою.

Піна. Хороше ігристе піниться навіть при легкому збовтуванні.

Вік напою. Чим молодше ігристе вино, тим воно смачніше. Перетриманий напій легко відрізнити по неприємному запаху і каламутному кольору.

Бульбашки. Якісне ігристе вино дає бульбашки впродовж 10 годин після того, як його розлили в келихи. Вони подібно до маленьких смерчів піднімаються від дна і утворюють на поверхні напою «зірочки». Чим менше за розміром бульбашки, тим вище якість напою.

Місце купівлі. Якісні напої рідко потрапляють на прилавки невеликих супермаркетів та продовольчих крамниць, тому їх краще всього придбавати в спеціалізованих магазинах.

Де купити ігристе вино в Україні

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