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12:42 02 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Як вибрати ігристе вино

Ігристі вина навіть у буденний день створять відчуття свята. Таким напоям характерний приємний освіжаючий смак і тонкий аромат. Вони будуть доречні як на домашніх святах, так і на офісних кооперативах.

Ігристі вина навіть у буденний день створять відчуття свята. Таким напоям характерний приємний освіжаючий смак і тонкий аромат. Вони будуть доречні як на домашніх святах, так і на офісних кооперативах.

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На що звертати увагу при купівлі

Для того, щоб вибрати ігристе вино, яке стане справжньою прикрасою вашого столу, досить приділити увагу наступним аспектам :

  • Ціна. Вартість хорошого напою починається від 120 грн за 0,75 л і може досягати декількох десятків тисяч, якщо йдеться про елітні напої відомих брендів.
  • Тара. Напої високо якості виробники зазвичай розливають в пляшки із затемненого скла.
  • Пробка. У більшості випадків використовується дерев’яна пробка, рідше – пластикова. Якщо дизайн пляшки дозволяє, при купівлі обов’язково перевірте її цілісність. На пробці не повинно бути пошкоджень або здуття. Сомельє рекомендують вибирати напої з пробкою, виконаною з натуральних матеріалів.
  • Етикетка. Зверніть увагу на якість друку і шрифту. Солідні виробники не стануть економити на поліграфії. Усі букви і малюнок мають бути надруковані чітко і без помилок. Сама етикетка має бути гладкою і цілою.
  • Склад. Відмовтеся від напоїв, у складі яких є присутніми хімічні домішки. Це можуть бути ароматизатори, підсилювачі смаку або барвники. Якщо ви виявили на етикетці напис Spumante, у ваших руках вино, штучно збагачене газом, яке має мало спільного зі справжнім ігристим.
  • Колір. Якщо ви хочете купити якісне ігристе вино, а не просто модний напій для вечірки, краще відмовитися від новомодних ігристих блакитного, помаранчевого або зеленого кольору. Яскраві і нехарактерні відтінки отримують за рахунок різних добавок. Не залежно від кольору, вино має бути чистим і без муті.
  • Акцизна марка. Для будь-якого якісного напою акцизна марка є обов’язковою умовою.
  • Піна. Хороше ігристе піниться навіть при легкому збовтуванні.
  • Вік напою. Чим молодше ігристе вино, тим воно смачніше. Перетриманий напій легко відрізнити по неприємному запаху і каламутному кольору.
  • Бульбашки. Якісне ігристе вино дає бульбашки впродовж 10 годин після того, як його розлили в келихи. Вони подібно до маленьких смерчів піднімаються від дна і утворюють на поверхні напою «зірочки». Чим менше за розміром бульбашки, тим вище якість напою.
  • Місце купівлі. Якісні напої рідко потрапляють на прилавки невеликих супермаркетів та продовольчих крамниць, тому їх краще всього придбавати в спеціалізованих магазинах.

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Де купити ігристе вино в Україні

Якщо ви хочете придбати смачне ігристе вино високої якості, відвідаєте інтернет-магазин Vintage. Це спеціалізований алкомаркет, на сторінках якого завжди можна знайти ліцензовані напої, доставлені на пряму від європейських і місцевих виробників.

У інтернет-магазині регулярно проводяться акції, є власна система знижок для постійних покупців. Якщо вас спантеличив величезний асортимент або виникли питання по особливостям ігристого вина і шампанського, на допомогу прийде наш професійний сомельє. Ви обов’язково отримаєте розгорнуті відповіді і рекомендації по вибору напою. Ще одно перевага інтернет-магазину Вінтаж – доставка в усі населені пункти України безкоштовно при замовленні від 500 грн

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