Президент Армении снова отказался подписать указ об отставке главы Генштаба

Саркисян также решил обратиться в Конституционный суд с просьбой определить вопрос о соответствии конституции закона «О военной службе и о статусе военнослужащего» 2017 года/

Президент Армении Армен Саркисян во второй раз отказался подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, сообщает пресс-служба президента.

Саркисян также решил обратиться в Конституционный суд с просьбой определить вопрос о соответствии конституции закона «О военной службе и о статусе военнослужащего» 2017 года, заявили в аппарате президента.

Ранее Никол Пашинян предложил уволить Гаспаряна, потребовавшего его отставки. Президент не утвердил это решение, Пашинян подал документ повторно.

23 февраля Пашинян в интервью раскритиковал российские ракетные комплексы «Искандер», заявив об их неэффективности. Замглавы Генштаба Тиран Хачатрян посмеялся над его словами, в ответ Пашинян уволил его. Генштаб выразил протест в связи с увольнением Хачатряна и потребовал отставки премьер-министра. Пашинян назвал это попыткой переворота и заявил, что армия не должна вовлекаться в политические процессы, а также потребовал увольнения Гаспаряна.

После этого в Ереване начались митинги сторонников властей и оппозиции, которые продолжаются до сих пор. Противники Пашиняна дважды врывались в административные здания, крича антиправительственные лозунги.

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