Анджелина Джоли продала картину Уинстона Черчилля за $11,5 миллиона

«Минарет мечети Аль-Кутубия» — единственная картина, которую Уинстон Черчилль написал во время Второй мировой

«Минарет мечети Аль-Кутубия» — единственная картина, которую Уинстон Черчилль написал во время Второй мировой, ушла с молотка на аукционе Christie’s за 8,3 миллиона фунтов стерлингов (857,5 миллиона рублей). Новый владелец работы не назван, предыдущий — Анджелина Джоли. Брэд Питт купил эту картину ей в подарок в 2011 году, пишет CNN.

Черчилль написал «Минарет мечети Аль-Кутубия» в январе 1943 года после Касабланкской конференции. Премьер-министра Великобритании впечатлили цвета марокканского заката, который он наблюдал во время прогулки с президентом США Франклином Рузвельтом. После конференции лидеры потребовали от Германии, Италии и Японии безоговорочной капитуляции.

Работа «Минарет мечети Аль-Кутубия» пять лет провисела у местной семьи в туалете, прежде чем они связались с торговцем антиквариатом Биллом Рау. Именно он продал картину Брэду Питту.

Уинстон Черчилль начал писать картины, когда ему было уже за сорок. Он создал больше 500 полотен. Сумма, которую неизвестный покупатель заплатил за «Минарет мечети Аль-Кутубия» — рекордная для работ Черчилля. Обычно они стоят 1,5-3 миллиона долларов.

Тэги: Уинстон Черчилль, «Минарет мечети Аль-Кутубия»