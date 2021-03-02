Первый космический отель откроется в 2027 году
В нем смогут разместиться 400 человек.
Orbital Assembly Corporation заявила, что в 2025 году начнет строительство первого в истории космического отеля — станции Voyager. Она будет находиться на низкой околоземной орбите, пишет New York Post.
Станция будет иметь форму кольца и вращаться для создания искусственной гравитации. В капсулах будут располагаться номера для 400 туристов, кинотеатры, бары и рестораны с видом на Землю, спа-центр, тренажерный зал.
Модули станции также планируют продать правительствам разных стран, космическим агентствам и арендаторам, желающим иметь собственную виллу на орбите.
Voyager Station обещают сдать в эксплуатацию в 2027 году. «Это будет следующая промышленная революция», — заявил Джон Блинкоу, основатель Gateway Foundation, который будет управлять некоторыми капсулами. Стоимость проекта неизвестна, так же как и цена космического тура.
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