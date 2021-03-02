Вилкул и Романенко готовятся получить подозрение по 190-й статье «в особо крупных размерах», – СМИ

26 февраля на официальном сайте НПУ появилось сообщение о том, что «Следователи Нацполиции разоблачили лиц в незаконном завладении 160 миллионами гривен».

26 февраля на официальном сайте НПУ появилось сообщение о том, что «Следователи Нацполиции разоблачили лиц в незаконном завладении 160 миллионами гривен».

Правоохранители сообщают: «Виконавцю злочинної «схеми» вже повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру й організаторам правопорушення з числа колишніх високопосадовців та їхнім довіреним особам».

«Следователи не называя фамилии, недвусмысленно указывают на участие в преступлении чиновников высокого ранга и их доверенных лиц. Из множественных публикаций в СМИ, фамилии «бывших чиновников» хорошо известны: экс-вице-премьер времен Януковича Александр Вилкул и экс-секретарь горсовета Днепра Макс Романенко», – утверждает Интернет-издание «Открытая Украина».

«Правоохранители указывают, что исполнителю криминальной схемы уже вынесено подозрением. Речь идет о Евгении Морщинине, который с 01.10.2020 по 02.02.2021 значился в реестрах как бенефициар ООО «ДМК Днепромлын» (это юрлицо рейдеры зарегистрировали для того, чтобы переписать на него целостный имущественный комплекс реального ООО «Днипромлын», который при участии заангажированной судьи брошен в процедуру фиктивного банкротства). Евгений Моршинин является доверенным лицом и исполнителем планов Вилкула и Романенко в рейдерским деле вокруг «РистонХолдинга».

Все приводимые в сообщении полиции факты ранее озвучил реальный бенефициар агрохолдинга Вадим Нестеренко. Полиция подтверждает эти факты. Сообщается, что следователи НПУ установили: «Потерпевший и фигурант договорились о продаже корпоративных прав аграрных предприятий. В июле 2020 года, подделав документы, злоумышленники создали впечатление якобы о продаже прав, однако в то же время подали в разные суды заявления, чтобы после получения оговоренной оплаты признать недействительным факт продажи». Это те самые эпизоды передачи Вилкулу 6 миллионов долларов (которые он так и не задекларировал), о которых сообщил Нестеренко», – отмечает издание.

По данным издания, Вилкул и Романенко очень надеялись, что они сумеют перевести следствие в юрисдикцию областных правоохранителей и сумеют замять дело. Однако принципиальная позиция Офиса Генпрокурора и Главного следственного управления НПУ помещала мошенникам реализовать свои надежды, невзирая на то, что они крупно потратились на размещение в «желтых» СМИ провокационных материалов в отношении Венедиктовой, следователей и потерпевшей стороны.

«К разочарованию рейдеров, полиция ведет следствие активно: «23 февраля правоохранители провели обыски в офисных, производственных помещениях и по местам проживания лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления. Постановлениями следственных судей на имущество и корпоративные права аграрных предприятий наложен арест», – сказано в сообщении НПУ. Места проведения обысков также указывают на бывших чиновников высокого ранга.

Поскольку правоохранители вплотную подошли к завершению расследования дела этих аферистов, аресту оформленного на них имущества и скорому аресту самих подписантов, Романенко вынужден был раскрыть карты и засветить своё участие в рейдерстве. Из реестра следует, что он официально переписал на себя право собственности на Днепромлын, внеся в уставной капитал крупнейшего предприятия отрасли смешную сумму в полмиллиона гривен.

Вряд ли эти судорожные телодвижения помогут рейдерам. В сообщении НПУ есть очень важная строка: «В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении организаторам из числа бывших чиновников, которые имеют отношение к совершению вышеуказанных уголовных преступлений, и обращение в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения».

В ближайшей перспективе организаторам рейдерства и мошенничества Вилкулу и Романенко по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) светит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества», – резюмирует «Открытая Украина».