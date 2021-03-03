Роналду может завершить футбольную карьеру в США

Клуб МЛС «Интер Майами» планирует подписать Криштиану Роналду, чей контракт с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.

Совладельцем американского клуба является легенда «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм, При этом отмечается, что Бекхэм сможет убедить португальца, которому к тому времени исполнится 37 лет, завершить свою блестящую карьеру в МЛС.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл 29 матчей за «Ювентус», в которых забил 26 голов и отдал 3 результативные передачи.

Отметим, что флоридский клуб уже пытался подписать Лионеля Месси, но аргентинец на данном этапе отказался от предложенного варианта.

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