«Евровидение» в этом году пройдет вживую
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте конкурса. Допустят ли на шоу публику,будет решено позже.
«В феврале было объявлено, что «нормальный» формат конкурса песни «Евровидение» не может состояться в нынешних обстоятельствах. При этом организаторы надеялись, что мероприятие может пройти по «сценарию B» – в урезанном формате, но с впечатляющей версией конкурса с суровыми мерами здравоохранения и безопасности, социальным дистанцированием. Это решение было недавно подтверждено референс-группой «Евровидение», руководящим органом мероприятия, и исполнительным советом Европейского вещательного союза», – говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно избранному плану, число людей каждой из делегаций будет сокращено по сравнению с предыдущими годами. Уменьшится и количество журналистов, которые могут освещать конкурс. Допустят ли на шоу публику, и какие общественные мероприятия будут разрешены в рамках «Евровидения», будет решено позже.
Напомним, «Евровидение» состоится в Роттердаме в мае. Полуфиналы – 18 и 20 мая, финал – 22 мая.
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