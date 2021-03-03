В университете Боливии семь человек погибли в давке на митинге
Молодые люди в результате давки и сломанных ограждений упали с высоты около 17 метров. Делом занялись правоохранительные органы.
В университете Эль-Альто во время митинга студенты скопились на пятом этаже здания, и ограждение не выдержало.
Отмечается, что трое погибших умерли на месте, еще четверо – в медучреждении. Им было от 21 до 23 лет.
Делом занялись правоохранительные органы, которые уже вызвали на допрос охранников университета. Полицейские намерены выяснить, почему руководство вуза и охрана допустили скопление людей в условиях пандемии.
Кроме того, следователи планируют допросить одну из девушек – участниц драки у ограждения.
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