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06:57 03 Марта 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В университете Боливии семь человек погибли в давке на митинге

Молодые люди в результате давки и сломанных ограждений упали с высоты около 17 метров. Делом занялись правоохранительные органы.

В университете Эль-Альто во время митинга студенты скопились на пятом этаже здания, и ограждение не выдержало.

Отмечается, что трое погибших умерли на месте, еще четверо – в медучреждении. Им было от 21 до 23 лет.

Делом занялись правоохранительные органы, которые уже вызвали на допрос охранников университета. Полицейские намерены выяснить, почему руководство вуза и охрана допустили скопление людей в условиях пандемии.

Кроме того, следователи планируют допросить одну из девушек – участниц драки у ограждения.

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Тэги: Боливия, студенты, университет
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