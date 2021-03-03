Внешняя торговля Украины начала год ростом

За первые два месяца Украина наторговала с миром почти на 17,6 миллиардов долларов – это +4,5%.

Внешняя торговля Украины в январе-феврале 2021 года превысила показатели прошлого года на 4,44% и составила 17,57 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Гостаможни.

Так, за этот период импорт вырос на 4,5% и составил 9,09 млрд долл, из них в феврале – 4,87 млрд долл.

Традиционно больше всего Украина импортировала топлива минеральные, нефть и продукты ее переработки – 1,87 млрд долл.

Главным импортерами остаются Китай (747,6 млн долл), Германия (458,9 млн долл) и Россия (372 млн долл).

Экспорт за два месяца вырос на 4,39% и составил 8,49 млрд долл, из них в феврале – 4,55 млрд долл.

Больше всего Украина поставила за рубеж черных металлов (764,8 млн долл) и зерновых (759,4 млн долл).

Главными закупщиками украинской продукции были Китай (577,6 млн долл), Польша (354,3 млн долл) и Турция (258,9 млн долл).

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