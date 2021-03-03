Кабинет министров утвердил экономическую стратегию на 10 лет

Правительство утвердило Национальную экономическую стратегию до 2030 года.

Правительство Украины сегодня в среду в среду, 3 марта, на заседании утвердило Национальную экономическую стратегию до 2030 года.

«Национальная экономическая стратегия-2030 – это комплексный документ, который должен привести Украину в клуб развитых и успешных стран. Стратегия разработана с привлечением экспертов, ученых, чиновников, народных депутатов. Это станет весомым вкладом в развитие успешной, богатой и европейской Украины», – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

К созданию Стратегии присоединились более 500 участников: представители более 20 аналитических центров, более 30 бизнес-ассоциаций, 40 органов исполнительной власти, экспертной среды и гражданского общества, народные депутаты.

Документ определяет стратегические шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг.

Стратегия учитывает важные сквозные направления – диджитализацию, «зеленый» курс, развитие предпринимательства и сбалансированный региональное развитие.

«Среди принципов, на которых строится Национальная экономическая стратегия, – европейская и евроатлантическая интеграция, неприкосновенность частной собственности, верховенство права, нетерпимость к коррупции, свободная и честная конкуренция, равный доступ для бизнеса», – говорится в сообщении.

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