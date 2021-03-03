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19:22 03 Марта 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Лесю Забуранную уличили в афере с квартирами на Позняках

Народный депутат от «Слуги народа» Леся Забуранная на исполнении добрых инициатив Владимира Зеленского стремится либо нажиться, либо подсидеть кого-нибудь в партийной иерархии.

Народный депутат от «Слуги народа» Леся Забуранная на исполнении добрых инициатив Владимира Зеленского стремится либо нажиться, либо подсидеть кого-нибудь в партийной иерархии. Об этом пишет журналист Светлана Данилова на страницах интернет-издания Новости Украины — From-UA, ссылаясь на информацию ТГ-канала «Темный рыцарь».

Все помнят страшную трагедию, случившуюся утром 21 июня 2020 года на Позняках: тогда в результате мощного взрыва в многоэтажном доме погибли пять человек, а жители 40 квартир остались без крыши над головой. Зеленский сразу же протянул им руку помощи, распорядившись компенсировать утрату жилья и выделить за государственный счет квартиры такого же метража и количества комнат. И уже 30 июня президент вручил ключи первым 12-ти семьям, вскоре их получили и остальные.

Казалось, пишет журналист, что проблема решена – о чем в СМИ постоянно рапортовала народный депутат от «Слуги народа» Леся Забуранная, курировавшая этот вопрос в своем 216-м избирательном округе (Дарницкий район). Но хотя формально она неустанно расхваливала Зеленского, в действительности Забуранная умело занималась самопиаром и перед президентом, и перед избирателями! А вспыхнувшие затем скандалы показали, что Забураннаяимела в этом деле интерес не только выслужиться…

Глава правления Украинской Международной Бизнес Ассоциации (UIBA) Екатерина Штеренберг рассказала о том, что к ней за помощью обратилась одна из пострадавших, Марина Завирюха. Их семья проживала на Позняках в 3-х комнатной квартире, записанной на маму. Ключи от новой квартиры они получили, но та по факту оказалась лишь двухкомнатной (две спальни и большая кухня), хотя в ордере она записана как трехкомнатная (кухня посчитана за еще одну комнату). Кроме того, свидетельство собственности почему-то выписали на сестру, а не маму (в будущем это создаст проблемы при разделе прав на имущество).

Так как ответственной за тему квартир для пострадавших является Леся Забуранная, то Екатерина Штеренбергобратилась за разъяснениями именно к ней. Однако та сразу же использовала тактику «я не причем, я не знаю», сваливала всё на застройщика, зачем-то предлагала обратиться к другим «слугам народа».

Забуранную, по информации Светланы Даниловой, на парламентских выборах на 216-й округ в Дарницком районе протолкнул Евгений Томин, который уже много лет «увлекается» жилой застройкой Киева и его организацией ряда схем. И Забуранная, став нардепом, активно помогала ему в этих схемах. При этом она курирует в Киевсовете коррупционную депутатскую группу Богдана-Вавриша, состоящую из «слуг народа».

Так вот, трагедия на Позняках вызвала живой интерес киевских застройщиков, желающих выгодно продать государству свои проблемные квартиры. В этом своеобразном «конкурсе» победил тот, кто в нужный момент оказался ближе к президенту и сумел его убедить быстро решить вопрос – то есть Леся Забуранная, предложившая квартиры в ЖК «Кришталеві джерела». И хотя этот жилкомплекс давно известен своими многочисленными скандалами и аферами, Забуранная имела в нём свой интерес, она стремилась нажиться на людской беде. Ну а заодно заслужить большую благодарность Зеленского за помощь и активный пиар, и тоже не ради одних благодарностей: по информации источников, Забуранная метит на место руководителя столичной организации партии «Слуга народа».

По мнению журналиста, президент и не догадывался, как его дурят. Его искренняя инициатива была использована Забуранной для квартирной аферы, в которой она является одним из организаторов и ключевым исполнителем. И поэтому ей совершенно неинтересно, чтобы всё это выяснилось и выплеснулось на публику.

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