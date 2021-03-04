Роналду вошел в историю

36-летний португалец стал первым футболистом в истории, который забил 20+ голов в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейских лиг.

В стартовом матче 25-го тура Серии А «Ювентус» на своем поле разгромил »Специю» – 3:0 и продолжил погоню за лидирующим в чемпионате «Интером».

Один из голов записал на свой счет Криштиану Роналду.

Таким образом, 36-летний португалец стал первым футболистом в истории, который забил 20+ голов в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейских лиг.

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