В Мьянме во время митингов против военного переворота убиты 38 человек
Силы безопасности без предупреждения открывали огонь в сторону больших толп людей. ООН назвала 3 марта «кровавым днем» с момента переворота.
ООН назвала 3 марта «кровавым днем» с момента переворота.
Представительница ООН в Мьянме Кристин Шренер Бургенер заявила, что из страны поступают шокирующие кадры.
В сообщениях из Мьянмы говорилось о том, что силы безопасности без предупреждения открывали огонь в сторону больших толп людей в ряде городов, включая Янгон.
По данным организации «Спасите детей», среди убитых были два мальчика 14 и 17 лет. Сообщается, что среди погибших также была 19-летняя девушка.
«Я спросила некоторых экспертов по оружию, и они подтвердили мне – это не точно, но похоже – что была применена полицейская оружие с боевыми патронами», – сказала Шранер Бургенер.
Общее количество погибших во время протестов в Мьянме, по оценкам Представительницы ООН в Мьянме, составляет 50 человек. Однако эти сведения могут быть неточными из-за того, что военное руководство страны скрывает цифры.
Из-за массовых убийств в Мьянме Великобритания созвала на пятницу, 5 марта, заседание Совета Безопасности ООН.
Со своей стороны США заявили, что рассматривают возможность дальнейших действий против вооруженных сил Мьянмы.
Массовые акции протеста и акты гражданского неповиновения наблюдаются по всей Мьянме после военного переворота 1 февраля.
Протестующие призывают к прекращению военного правления и освобождению избранных руководителей правительства страны, в частности Аун Сан Су Чжи, которые были задержаны во время переворота.
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