В Мьянме во время митингов против военного переворота убиты 38 человек

Силы безопасности без предупреждения открывали огонь в сторону больших толп людей. ООН назвала 3 марта «кровавым днем» с момента переворота.

ООН назвала 3 марта «кровавым днем» с момента переворота.

Представительница ООН в Мьянме Кристин Шренер Бургенер заявила, что из страны поступают шокирующие кадры.

В сообщениях из Мьянмы говорилось о том, что силы безопасности без предупреждения открывали огонь в сторону больших толп людей в ряде городов, включая Янгон.

По данным организации «Спасите детей», среди убитых были два мальчика 14 и 17 лет. Сообщается, что среди погибших также была 19-летняя девушка.

«Я спросила некоторых экспертов по оружию, и они подтвердили мне – это не точно, но похоже – что была применена полицейская оружие с боевыми патронами», – сказала Шранер Бургенер.

Общее количество погибших во время протестов в Мьянме, по оценкам Представительницы ООН в Мьянме, составляет 50 человек. Однако эти сведения могут быть неточными из-за того, что военное руководство страны скрывает цифры.

Из-за массовых убийств в Мьянме Великобритания созвала на пятницу, 5 марта, заседание Совета Безопасности ООН.

Со своей стороны США заявили, что рассматривают возможность дальнейших действий против вооруженных сил Мьянмы.

Массовые акции протеста и акты гражданского неповиновения наблюдаются по всей Мьянме после военного переворота 1 февраля.

Протестующие призывают к прекращению военного правления и освобождению избранных руководителей правительства страны, в частности Аун Сан Су Чжи, которые были задержаны во время переворота.

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