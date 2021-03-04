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02:20 04 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МИД Украины требует от премьера Словакии официальных извинений

«Заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы…»

Министерство иностранных дел Украины пригласило временного поверенного в делах Словацкой Республики в Украине Матуша Корбу, которому был выражен протест из-за некорректных высказываний премьер-министра Словакии Игоря Матовича во время интервью словацкому радио «Экспресс».

«Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений. Особенно оскорбительно для украинского народа звучат такие «шутки» в нынешних условиях российской агрессии и оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также части украинского Донбасса», – говорится в официальном комментарии на сайте МИД.

Отмечается, что неуместные слова главы словацкого правительства «диссонируют с последовательной позицией Словакии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».

«МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за некорректные высказывания. Посол Украины Юрий Мушка также совершил соответствующий демарш в МИД Словацкой Республики», – говорится в заявлении.

Напомним, на этой неделе Словакия получила первую партию «Спутника V», не дожидаясь регистрации препарата в Европейском союзе. После получения российской вакцины в правительстве Словакии разгорелся кризис. Две партии уже заявили о возможности выхода из правящей коалиции, в результате чего это может привести к досрочным парламентским выборам.

Матович прокомментировал закупки российской вакцины. Он отметил, что главной его целью было дать вакцину жителям Словакии. При этом он пожаловался на заявления о том, что договоренности с россиянами автоматически означают якобы государственную измену.

На вопрос журналиста, что он пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: «Закарпатскую Украину». Однако он сразу же отметил, что это была шутка.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что считает высказывание словацкого премьера некорректным и недружественным.

«Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией», – написал Кулеба в Twitter.

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Тэги: МИД Украины, Словакия
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