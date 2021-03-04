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04:33 04 Марта 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

В Бразилии бывшая пастор примет участие в конкурсе ягодиц

Пастор Андресса Ураш ушла из церкви, чтобы принять участие в конкурсе ягодиц Miss BumBum 2021. Об этом сообщила газета DailyStar.

Отмечается, что девушка серьезно настроена на победу и уже потратила 50 тысяч долларов на пластику ягодиц. Ее не смущает тот факт, что за первое место в конкурсе выплачивают около 9 тысяч долларов.

«Мне очень любопытно встретить 27 кандидаток с самыми красивыми ягодицами в Бразилии!» – отметила она в Instagram.

В 2012 году Андресса заняла второе место в конкурсе Miss BumBum, будучи известной телеведущей и моделью. После этого девушка решила кардинально изменить жизнь и шесть лет служила в евангельской церкви.

Конкурс пройдет в городе Сан-Паулу в июле 2021 года.

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Тэги: Бразилия, пастор, ягодицы
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