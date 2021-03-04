В Бразилии бывшая пастор примет участие в конкурсе ягодиц
Пастор Андресса Ураш ушла из церкви, чтобы принять участие в конкурсе ягодиц Miss BumBum 2021. Об этом сообщила газета DailyStar.
Отмечается, что девушка серьезно настроена на победу и уже потратила 50 тысяч долларов на пластику ягодиц. Ее не смущает тот факт, что за первое место в конкурсе выплачивают около 9 тысяч долларов.
«Мне очень любопытно встретить 27 кандидаток с самыми красивыми ягодицами в Бразилии!» – отметила она в Instagram.
Конкурс пройдет в городе Сан-Паулу в июле 2021 года.
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