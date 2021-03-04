В США опасаются новой атаки на Капитолий

Палата представителей конгресса США отменила заседание 4 марта из-за предупреждения службы безопасности о сговоре с целью атаки на Капитолий.

Накануне полиция Капитолия заявила, что у нее есть информация о планах некоторых экстремистов попытаться вновь ворваться в Конгресс в эту дату. Правоохранители заявили, что «готовы к любым потенциальным угрозам».

«Мы уже внесли значительные улучшения в систему безопасности, включая создание физической структуры и увеличение численности персонала для обеспечения защиты Конгресса, общественности и наших полицейских», – говорится в заявлении полиции.

В то же время, служба безопасности не уточнила подробности предполагаемого нападения, сославшись на секретный характер информации.

Издание пишет, что новое нападение на Капитолий могли готовить последователи QAnon, бессмысленной теории заговора, которые заявляют, что Трамп, побежденный Байденом на выборах 3 ноября, примет присягу на второй срок в четверг, 4 марта.

Напомним, сторонники Трампа ворвались в конгресс 6 января, когда его члены должны были утвердить поражение политика на выборах президента. Протестующие пробыли в здании несколько часов, пока полиция не сумела их выгнать. Правоохранители применили огнестрельное оружие, дубинки, слезоточивый газ. Погибли пять человек, включая сотрудника безопасности Капитолия. Власти США завели более 100 дел против участников штурма.

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