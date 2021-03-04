Коболев против идеи Кабмина о газе Укргаздобычи

Укргаздобычу обяжут с апреля продавать газ всем участникам рынка на условиях, не хуже, чем группе Нафтогаз.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев в эфире радио НВ в четверг, 4 марта, прокомментировал инициативу Кабмина о продаже Укргаздобычей газа по фиксированной цене населению, поставщикам и тепловикам.

«Я удивлен. Если план в том, чтобы за короткое время… очень большим объемом надавить на цену, то это манипуляция», – заявил Коболев.

Он отметил, что подробностей поручения еще не получал.

Вместе с тем, глава НАК выступает за введение годового продукта по поставкам газа населению с мая, а не с апреля, как требует правительство.

«Потому что для конечного потребителя важно понять, что было бы, если бы не было такого годового продукта. Необходимо дать апрелю себя продемонстрировать», – пояснил он.

Коболев добавил, что годовая цена должна быть рассчитана, исходя из прозрачных рыночных принципов.

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