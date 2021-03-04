Коболев против идеи Кабмина о газе Укргаздобычи
Укргаздобычу обяжут с апреля продавать газ всем участникам рынка на условиях, не хуже, чем группе Нафтогаз.
Глава Нафтогаза Андрей Коболев в эфире радио НВ в четверг, 4 марта, прокомментировал инициативу Кабмина о продаже Укргаздобычей газа по фиксированной цене населению, поставщикам и тепловикам.
«Я удивлен. Если план в том, чтобы за короткое время… очень большим объемом надавить на цену, то это манипуляция», – заявил Коболев.
Он отметил, что подробностей поручения еще не получал.
Вместе с тем, глава НАК выступает за введение годового продукта по поставкам газа населению с мая, а не с апреля, как требует правительство.
«Потому что для конечного потребителя важно понять, что было бы, если бы не было такого годового продукта. Необходимо дать апрелю себя продемонстрировать», – пояснил он.
Коболев добавил, что годовая цена должна быть рассчитана, исходя из прозрачных рыночных принципов.
Новости по теме
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Кабинет министров Украины поздно вечером 24 декабря провел “экстренное заседание” относительно газовых переговоров с Россией.
Кабмин поручил «Нафтогазу» прекратить закупку российского газа. «А то они перепутали – это не они нам не поставляют газ, это мы у них не покупаем газ», – сказал Арсений Яценюк.
И как действия правительства подсекают газодобычу в Украине.