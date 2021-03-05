На этапе Кубка мира по биатлону Украину чуть не дисквалифицировали в женской эстафете

В чешском Нове Место женской эстафетной гонкой 4х6 километров стартовал 9-й этап Кубка мира по биатлону.

В финишном створе победу одержал шведский квартет, который на 1 секунду опередил сборную Беларуси. Замкнула тройку французская команда.

Сборная Украины в составе Дарьи Блашко, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Елены Пидгрушной закончила гонку четвертой. Однако после гонки команда была дисквалифицирована. Оказывается, во время второй передачи эстафеты от Джимы к Меркушиной Юлия с первой попытки не сумела затронуть Анастасию, вторая попытка была более успешной, но произошел этот контакт уже за пределами отведенного для этого коридора.

Уже после финиша украинская команда подала протест, мотивируя это тем, что прикосновение к прикладу Анастасии Меркушиной Юлия Джима провела в пределах коридора передачи эстафеты.

Протест был удовлетворен, и команда вернула себе заслуженное четвертое место.

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