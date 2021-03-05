Четыре украинских вуза попали в рейтинг лучших в мире
Рейтинг лучших университетов мира в 2021 году составлен аналитическим агентством в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds.
В рейтинги по специальностям лучших университетов 2021 года вошли следующие украинские университеты:
Киевский национальный университет имені Тараса Шевченко:
- Современные языки (позиции в рейтинге – с 201 по 250)
- Лингвистика (позиции в рейтинге с 251 по 300)
- Математика (позиции в рейтинге – с 401 по 450)
- Физика и астрономия (позиции в рейтинге – с 401 по 450)
- Естественные науки (позиции в рейтинге – с 401 по 450)
- Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге – с 501 по 550)
- Химия (позиции в рейтинге – с 501 по 550).
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина:
- Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге – с 551 по 600)
- Физика и астрономия (позиции в рейтинге – с 551 по 600).
Национальный университет «Львовская политехника»:
- Инженерные специальности в области нефти и газа (позиции в рейтинге – с 101 по 150)
- Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге – с 551 по 600)
КНТУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»:
- Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге – с 501 по 550)
Наибольшее количество рейтингов по специальностям среди украинских вузов получил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Самую высокую позицию среди университетов Украины – 101-150 в рейтинге лучших университетов по инженерным специальностям – занимает НУ «Львовская политехника».
Всего в рейтинг этого года вошли 1452 вуза мира.
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