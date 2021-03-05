Церковный суд РПЦ оставил в силе решение о лишении сана протодиакона Кураева

Он был подвергнут этому наказанию в декабре, по официальной версии — после оскорбления умершего от коронавируса настоятеля московского Елоховского кафедрального собора.

Апелляция на решение рассматривалась 4 марта в храме Христа Спасителя.

«Суд не нашел оснований для изменения приговора», – сообщил протодиакон. По его словам, на заседании его спросили, кто благословил его критиковать церковь.

Поводом для запрета Кураева в служении стала его запись в блоге об умершем от коронавируса настоятеле Елоховского кафедрального собора протоиерее Александре Агейкине. Кураев тогда написал, что в его памяти Агейкин останется «как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса».

Кураев – один из самых известных миссионеров РПЦ. Он опубликовал десятки книг, одним из первых пришел в интернет и регулярно собирал на разговоры о православии залы, выступая в том числе на рок-концертах и стадионах. Он был референтом патриарха Алексия II и сподвижником митрополита Кирилла (Гундяева) перед избранием того предстоятелем церкви в 2009 году.

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