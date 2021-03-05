Цены на нефть идут вверх на решениях ОПЕК+

В апреле рынок получит в 10 раз меньше дополнительных объемов нефти, чем ожидал – лишь 150 тысяч баррелей в сутки.

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут на решениях ОПЕК+ и превысили рубеж $68 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 5 марта.

Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на $1,29 (1,93%) – до $68,03 за баррель. В четверг этот сорт нефти подорожал на $2,67 (4,2%) – до $66,74 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $1,13 (1,77%) – до $64,96 за баррель. По итогам предыдущей сессии эти контракты подорожали на $2,55 (4,2%) – до $63,83 за баррель, что является самым высоким значением с 30 апреля 2019 года.

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,07 в пользу Brent.

Накануне министры стран ОПЕК+ неожиданно для рынка отказались от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), а Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля, сообщает Интерфакс.

Таким образом, в следующем месяце рынок получит в 10 раз меньше дополнительных объемов нефти, чем ожидал – лишь 150 тыс. б/с.

Неожиданный отказ ОПЕК+ от наращивания добычи спровоцировал повышение прогнозов для стоимости нефти аналитиками ряда банков. Так, Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на $5 за баррель и ожидает ее подъема до $80 за баррель в третьем квартале. Аналитики JPMorgan, Australia & New Zealand Banking Group, а также Citigroup также улучшили прогнозы для стоимости Brent.

В центре внимания трейдеров – проходящая в Пекине сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), в ходе которой уже был установлен целевой показатель роста ВВП КНР на этот год на уровне 6%. В рамках пятилетнего плана, объявленного властями Китая, страна будет наращивать запасы нефти и газа, а также намерена диверсифицировать источники поставок энергоносителей.

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