Олимпийский огонь в Японии будет нести самая старая женщина в мире

Она пережила две мировые войны и испанский грипп 1918 года. Канэ Танака родилась в 1903 году.

Канэ Танака дважды перенесла рак, пережила две глобальные пандемии, теперь она пронесет факел через Шиме в ее родной префектуре Фукуока. Родные Канэ помогут ей в этом – они будут подталкивать ее инвалидное кресло.

«Замечательно, что она достигла этого возраста, и она все еще может вести активный образ жизни – мы хотим, чтобы другие люди видели это и вдохновлялись, а не думали, что возраст является препятствием», – сказал ее внук Эйдзи Танака, которому самому уже за 60 лет.

Предыдущими рекордсменами среди старейших олимпийских факелоносцев были Аида Джеманке из Бразилии, которая зажгла факел на Летних играх в Рио в 2016 году в возрасте 106 лет, и игрок в настольный теннис Александр Каптаренко, который шел с факелом на Зимних играх в Сочи в 2014 году в возрасте 101 года.

Танака родилась в 1903 году. У нее было четверо детей от владельца рисового магазина, за которого она вышла замуж в 19 лет, женщина проработала в семейном магазине до 103 лет. У нее пять внуков и восемь правнуков. Она пережила две мировые войны и испанский грипп 1918 года. И ей почти столько же лет, сколько нынешним Олимпийским играм, которые начались в 1896 году.

Когда Олимпийские игры в последний раз проводились в Токио в 1964 году, Танаке был 61 год. Если считать, как летние, так и зимние игры, Олимпиада в этом году станет 49-й в ее жизни.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, в прошлом году зарегистрировано более 80 000 долгожителей. В 2020 году каждый 1565 человек в Японии был старше 100 лет – более 88% из них составляли женщины.Согласно правительственным данным, опубликованным в июле 2020 года, в Японии продолжительность жизни женщин составляет 87,45 года по сравнению с 81,4 года для мужчин.

В 2019 году Книга рекордов Гиннеса признала Танаку самой старой из ныне живущих людей в мире, и теперь она нацелена на еще один рекорд – пережить самого старого человека из когда-либо существовавших – француженку, умершей в возрасте 122 лет.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти, как запланировано, – летом 2021 года, запасного плана на этот счет нет.

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