Украина должна выплатить в марте почти три млрд долларов

Минфин рассказал, сколько надо выплатить по внутренним и внешним долгам в текущем марте.

В марте текущего года Украине необходимо выплатить почти 0,9 млрд долларов по внешним долгам в эквиваленте (по курсу НБУ на 5 марта). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передают Українські Новини.

Так, по внутренним долгам Украине необходимо выплатить 54,55 млрд гривен, из которых 45,55 млрд гривен пойдут на погашение долгов. По внешнему долгу необходимо выплатить в марте 23,85 млрд гривен или 0,86 млрд долларов в эквиваленте.

До конца текущего года по госдолгу Украине необходимо выплатить 455,29 млрд гривен (на 1 января эта цифра составляла 585,13 млрд гривен) в эквиваленте.

Пик платежей приходится на сентябрь – 20,71 млрд гривен по внутреннему госдолгу и 81,36 млрд гривен по внешнему госдолгу.

В июне необходимо выплатить 60,46 млрд гривен по внутреннему долгу и 16,90 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,7 млрд долларов в 2021 году.

Согласно нынешнему графику, в текущем году Украина обязана выплатить МВФ 1 154,694 млн СПЗ (спецправа заимствования).

По курсу НБУ на начало января это составляло порядка 1,67 млрд долларов.

Самые крупные выплаты назначены на 12 марта и 13 сентября – по 295,5 млн СПЗ.

Последние платежи в текущем году запланированы на 1 ноября – 43 млн СПЗ.

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