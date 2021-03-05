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21:36 05 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Повседневные ритуалы помогают справиться с одиночеством

Ученые говорят, что повседневный ритуал должен быть простым.

Незначительные повседневные и регулярно повторяющиеся дела, которые психологи называют ритуалами, придают жизни смысл. Его отсутствие можно назвать одной из причин одиночества. Таким образом следование мелким привычкам помогает бороться с этим чувством, пишет Naked Science со ссылкой на исследование ученых из Калифорнийского и Восточно-Китайского педагогического университетов.

Такой же, пусть и небольшой, но ощутимый, смысл жизни у многих появляется в ожидании Нового года — праздник позволяет почувствовать себя частью общества, единым целым с другими людьми.

Ученые говорят, что повседневный ритуал должен быть простым. Достаточно, например, заваривать чашку кофе каждое утро, непременно макать печенье в чай за обедом или гулять с собакой вечером. Сложные действия не помогут в борьбе с одиночеством. При этом такая практика может быть опасна для людей, склонных к неврозу и навязчивым состояниям.

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Тэги: повседневный ритуал, справиться с одиночеством
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