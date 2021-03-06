Энергосистема Украины в 2022 году отделится от энергосистем России и Беларуси

Энергосистема Украины в 2022 году перейдет в изолированный режим работы. В 2023 году произойдет ее полная синхронизация с энергосистемой ЕС.

«Процесс синхронизации выходит на финишную прямую – в 2022 году ОЭС Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году произойдет полная синхронизация с ENTSO-E», – сказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко во время онлайн-встречи с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом.

Объединение энергосистем существенно повысит стабильность и динамическую устойчивость украинской и европейской энергосистем, а энергетическая независимость от России будет гарантировать безопасность поставок в регионе Центральной и Восточной Европы.

Синхронизация с ENTSO-E обеспечит также демонополизацию рынка электроэнергии в Украине и поможет внедрить на нем действенные прозрачные европейские правила и процедуры, говорится в сообщении.

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