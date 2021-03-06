Организаторы Олимпиады в Токио исключили возможность повторного переноса Игр
В настоящее время японские власти рассматривают несколько облегченных сценариев Олимпиады, в том числе за закрытыми дверями.
Исполнительный директор организационного комитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто заявил, что проведение летней Олимпиады в июле этого года является «последней возможностью» и новый перенос Игр не рассматривается – он невозможен.
«Есть люди, которые полагают, что Игры должны быть вновь перенесены, но, с моей точки зрения, это просто невозможно. Проведение Игр в июле – это последний возможный вариант», – заявил Муто в интервью японскому агентству Kyodo.
Спортивный чиновник пояснил, что повторный перенос не только не получил бы одобрения со стороны международного сообщества, дело в том, что правительству Японии будет сложно найти подходящую площадку для проживания десяти тысяч гостей после 2021 года. Следующим летом помещения в Олимпийской деревне уже будут проданы в собственность или отданы под аренду.
Олимпиада в японской столице должна была пройти прошлым летом, но из-за пандемии была перенесена на год и теперь планируется на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.
В настоящее время японские власти рассматривают несколько облегченных сценариев Олимпиады, в том числе за закрытыми дверями или с ограниченным числом зрителей, опасаясь, что к лету не удастся одолеть пандемию COVID-19. Вопрос допуска на Игры иностранных болельщиков планируют решить до 25 марта.
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